'الصحفيين العرب' يضع 'حرية الإعلام في العالم العربي' على طاولة الجامعة العربية





قدّم وفد مشترك من اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين وثيقة "إعلان حرية الإعلام في العالم العربي" إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، مطالبًا مؤسسة الجامعة بالتوقيع عليه.









وكان استقبل اليوم أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الإعلام في الجامعة، الوفد المشترك الذي ترأسه مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب، ويونس مجاهد النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين.









وقدم الوفد ملخصًا لمبادرة تبني "إعلان حرية الإعلام في العالم العربي"، والذي أعدته وصادقت عليه نقابات الصحفيين من العالم العربي ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، وصحفيين ومؤسسات إعلامية، وتبنته لغاية هذه اللحظة ستة دول عربية هي: فلسطين، وتونس، والأردن، والسودان، والمغرب، وموريتانيا.





كما تضمن التقديم أهمية المباديء الواردة في الإعلان من ناحية تقديمها الضمانات الضرورية لتعزيز حرية الصحافة، واحترام حقوق الصحفيين الاجتماعية والمهنية، وازدهار صحافة عربية مهنية ومستقلة، قادرة على تحمل دورها الإيجابي في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي.





وقال الوفد إنه يتطلع لدعم الجامعة العربية للإعلان، نظرًا أنه سيكون رسالة واضحة منها بأن الصحافة المستقلة والمهنية هي حجر أساس في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، التي تناضل معظم البلدان العربية من أجل المُضي فيها، وهي تستحق الدعم والاستثمار فيها، باعتبارها جزءًا من منظومة الصالح العام، من خلال آلية عربية لحماية حرية الصحافة والإعلام.









وقد رحب أمين عام الجامعة بالوفد الزائر، وأشاد بالحوار البناء والتعاون الإيجابي ما بين جامعة الدول العربية واتحاد الصحفيين العرب، وأن الجامعة ستظل منفتحة لمواصلة هذا المسار.









وأضاف أنه سيحيل وثيقة "إعلان حرية الإعلام في العالم العربي" إلى مجلس وزراء الإعلام العرب لمناقشته في جلسته المقبلة.









وقد ضم الوفد المشارك في اللقاء كل من: خالد ميري أمين عام اتحاد الصحفيين العرب، وناصر أبو بكر نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وفتحي يوسف مدير اتحاد الصحفيين العرب، ومنير زعرور مدير سياسات وبرامج العالم العربي في الاتحاد الدولي للصحفيين.