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السعودية توافق على تنظيم قانون لمكافحة جرائم التحرش

الأربعاء 30/مايو/2018 - 09:35 م
السعودية توافق على تنظيم قانون لمكافحة جرائم التحرش
اجتماع مجلس الوزراء
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الفجر السعودي
 
وافق مجلس الوزراء السعودي، على نظام مكافحة جريمة التحرش، وذلك خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، أطلع الملك سلمان المجلس على نتائج استقباله للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وما تم خلاله من استعراض لعددٍ من الموضوعات على الساحة الخليجية، وبعدها تم التطرق إلى عدد من الملفات الداخلية.

يذكر أن نظام مكافحة جريمة التحرش يفرض عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يرتكب جريمة تحرش.

ورفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات محددة.

كما يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة، فيما يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.
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