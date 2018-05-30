نجوم المونديال (15) - الساحر الإيطالي .. كريستيان فييري

"نجوم المونديال" زاوية يقدمها "الفجر الرياضي" وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، و يُلقي من خلالها الضوء على مسيرة أحد نجوم المونديال الذين حققوا إنجازات عظيمة سواء على المستوى الشخصي أو لمنتخبات بلادهم خلال تاريخ البطولة العالمية.





نتناول في حلقة اليوم من "نجوم المونديال" مسيرة المهاجم الإيطالي "كريستيان فييري" واحد من أبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم، وُلد "فييري" الملقب بــ(بوبو) في 12 يوليو لعام 1973 بمدينة "بولونيا" الإيطالية، ولكنه تربى ونشأ في "سيدني" بأستراليا وهو من أم فرنسية ، وقد كان والده روبيرتو فييري يلعب في نادي ماركوني ستاليونز الاسترالي، وأخوه ماسيمليانو فييري يلعب كرة القدم كلاعب محترف في أستراليا.





بدأ فييري مسيرته الكروية مع نادي براتو في موسم 1989/1990، وفي عام 1990 انتقل إلى نادي تورينو، ولعب له 7 مباريات وسجل هدف واحد، وفي عام 1992 انتقل إلى نادي بيزا كالتشيو، ولعب له موسم واحد، شارك خلاله في 18 مباراة وسجل هدفين، وفي موسم 1993/1994 انتقل إلى نادي رافينا كالتشو، ولعب معه 32 مباراة وسجل 12 هدف، وفي موسم 1994/1995 انتقل إلى نادي فينيسيا، ولعب معه 29 مباراة وسجل 11 هدف.





و في موسم 1995/1996 انتقل إلى نادي أتالانتا ولعب معه 19 مباراة وسجل 7 أهداف، وبعدها انتقل إلى نادي يوفنتوس في موسم 1996/1997 ولعب معه 23 مباراة وسجل 8 أهداف، وبعدها انتقل إلى عاصمة أسبانيا وبالتحديد إلى نادي أتلتيكو مدريد، ولعب معه 24 مباراة وسجل 24 هدف، وحصل على لقب هداف الدوري الإسباني، وعاد في موسم 1999/1998 إلى إيطاليا ولعب لنادي لاتسيو في 22 مباراة وسجل 12 هدف.





و بعدها انتقل إلى نادي إنتر ميلان ليصبح أغلى لاعب بالعالم في ذلك الوقت، ولعب مع إنتر ميلان 6 مواسم، استطاع المشاركة في 144 مباراة وسجل 103 هدف، وبعدها انتقل إلى نادي إيه سي ميلان الغريم التقليدي لنادي إنتر ميلان، ولكنه لم يوفق مع الفريق، حيث لعب 8 مباريات وسجل هدف واحد فقط، مما أدى إلى انتقاله في يناير 2006 إلى نادي موناكو الفرنسي.





و في فرنسا لعب 7 مباريات وسجل 3 أهداف، وعاد بعدها إلى إيطاليا، وقرر اللعب مع نادي سامبدوريا، ولكن النادي ألغى عقده لأنه كان يريد الاعتزال، ولكن فييري عرض خدماته على نادي يوفنتوس ولكنه رفض، وفي 28 أغسطس وقع فييري على عقد مع نادي أتالانتا، بمبلغ 1500 يورو في الشهر، وبالرغم من قلة المبلغ إلا أن رئيس النادي وعد اللاعب بمبلغ 100 ألف يورو في حال سجل هدف، وبعد موسم 2006/2007 ذهب إلى نادي فيورنتينا,, وفي موسم2008/2009 عاد ليلعب في صفوف نادي أتالانتا قبل أن يسدل الستار علي مسيرته الكروية.





أما عن مسيرته الدولية شارك فييري مع منتخب إيطاليا لأول مرة عام 1997، ومنذ ذلك الوقت وحتى عام 2005 شارك في 49 مباراة دولية وسجل 23 هدف، 9 أهداف منها في كأس العالم، وقد شارك مونديال فرنسا 1998 وخرج منتخب بلاده من الدور ربع النهائي علي يد المنتهب الفرنسي، كما شارك في مونديال 2002 وخرج منتخب الآزوري من دور الـ16، وشارك في كأس الأمم الأوروبية 2004 وخرجت إيطاليا من الدور الأول.





حقق "فييري" خلال مسيرته مع الأندية العديد من الألقاب والبطولات أبرزها:





• كأس إيطاليا مع تورينو عام 1993

• كأس السوبر الأوروبية، وكأس العالم للأندية (الإنتركونتيننتال)، والدوري الإيطالي، مع يوفنتوس في موسم 1996-1997

• كأس الإتحاد الأوروبي مع لاتسيو عام 1999

• كأس إيطاليا مع إنتر ميلان عام 2005

• بطولة أمم أوروبا مع منتخب الشباب عام 1994





• جائزة بيتشيتشي لأفضل هدّاف في الدوري الإسباني عام 1998

• ثاني أفضل لاعب في كأس العالم 1998

• رجل المباراة في نهائي كأس الإتحاد الأوروبي 1999 مع لاتسيو

• أفضل لاعب في الدوري الإيطالي 1999

• أفضل لاعب في إيطاليا (مرتين) : 1999 – 2002

• ثالث أفضل لاعب في كأس العالم 2002

• هداف الدوري الإيطالي موسم 2002-2003