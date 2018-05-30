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أنواع وأسعار البلح اليوم الأربعاء 30-5-2018 بمحافظة البحيرة

الأربعاء 30/مايو/2018 - 09:31 م
أنواع وأسعار البلح اليوم الأربعاء 30-5-2018 بمحافظة البحيرة
صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
شهدت محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، استقرارا في أسعار البلح والتمر الرطب، حيث وصل سعر التمر الرطب 29 جنية، التمر الأسواني الفاخر 17 جنية.

وصل سعر البلح السيوي 20 جنية، والتوليدو تمر فاخر 24 جنية، البلح الصعيدي الملكابي 20 جنية، البلح الصعيدي الشامية 15 جنية، البلح الصعيدي 18 جنية، البلح الغزالي 22 جنية، البلح السلطاني الخام 20 جنية، البلح الصعيدي الجنداري 25 جنية.
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