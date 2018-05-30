جهاز حماية المستهلك يعقد أول إجتماعاته بالتشكيل الجديد اليوم الأربعاء

عقد جهاز حماية المستهلك أول اجتماعاته بتشكيلة الجديد اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، وعضوية أحمد سمير المدير التنفيذى للجهاز وممثلى الجمعيات الأهلية العامة فى هذا المجال، والمستشار عصام عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان، ممثلًا عن الاتحاد الاستهلاكى التعاون، وسلوى شكرى عن جمعيات حماية المستهلك، وجميلة محمد عابدين، وإسلام صلاح، ودعاء عبد الفتاح قنديل، وسعاد الديب، والدكتور محمد الفيومى، واللواء إسماعيل جابر، ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، ومحمد جمال الدين ممثلا عن اتحاد الصناعات المصرية، وسمير الدمرداش، وأيمن حسام الدين وعلاء مرتضى من ذوى الخبرة أعضاء فى مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.





وأعلن اللواء الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك إنه سيتم إنشاء إدارة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وأنه فى حالة عدم استطاعة شخص مريض الذهاب للجهاز لبحث الشكاوى الخاصة به، فمن الممكن أن يتم إرسال موظف إلى منزله للعمل على حل شكواه قائلا:" نحن محامى الشعب " وسيعمل الجهاز على تفعيل منظومة الرقابة خلال الفترة المقبلة.





وأضاف عبد المعطى، أن الجهاز سيعمل بفروح الفريق من اجل تفعيل منظومة حماية المستهلك وكذلك التنسيق مع كافة المؤسسات للعمل على توفير منتجات جيدة وكذلك العمل على رفع لدى المواطن بحقوقه وكذلك معرفة التجار بواجباته من أجل ضمان حقوق الجميع .عقد جهاز حماية المستهلك اليوم الأربعاء، أول إجتماعته بتشكيله الجديد برئاسة اللواء راضى عبد المعطى، وعضوية، أحمد سمير المدير التنفيذى للجهاز وممثلى الجمعيات الأهلية العامة فى هذا المجال، حيث يعد أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد تشكيله الجديد.





وأكد أن الفترة المقبلة فى إدارة جهاز حماية المستهلك ستشهد تطورات تتواكب مع الوضع الحالى للأسواق، موضحًا أن أهم أولوياته العمل على ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة، خاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



