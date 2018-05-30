أمير منطقة تبوك يتابع حالة أسرة توفى فيها 6 أشخاص إثر حريق

تابع الأمير "فهد بن سلطان بن عبدالعزيز"، اليوم الاربعاء، حالة الأسرة التي نشب حريق بمنزلها، ما أسفر عن 6 وفيات، مطمئنًا على حالة المصابين، حيث توفى 6 أشخاص وأصيب 3 آخرون من عائلة واحدة، إثر حريق نشب في منزلهم الكائن في حي الزيتة بإسكان قاعدة الملك فيصل الجوية التابعة للمنطقة، حيث باشرت الجهات المختصة الموقع للتحقيق.





ويذكر أن أمير تبوك وجّه بتقديم كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، ونقل الأسرة إلى مسكن آخر.







