أسعار البلح اليوم الأربعاء 30-5-2018 بمحافظة البحيرة

شهدت أسعار البلح اليوم الأربعاء، بمحافظة البحيرة، استقرارًا في التعاملات، حيث سجل البلح الإبريمي ما بين 8 – 17 جنيها للكيلو، والبلح الشامي ما بين 6 - 9 جنيهات للكيلو.





فيما سجل سعر البلح السكوتي ما بين 8 – 18 جنيهًا للكيلو، والبلح الأسواني سجل ما بين 7 - 12 جنيهًا للكيلو، وبلح الجنديلة سجل ما بين 7 - 17 جنيهًا للكيلو، بينما سجل بلح قرن الغزال ما بين 12 – 22 جنيهًا للكيلو.



