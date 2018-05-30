زفيريف يشق طريقه إلى الدور الثالث في رولان جاروس

لم يكن طريق الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثاني عالميا، مفروشا بالورود نحو الدور الثالث ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، ثاني البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام)، بعدما عانى بشدة قبل أن يطيح بالصربي دوشان لاجوفيتش بثلاث مجموعات لاثنين اليوم الأربعاء في الدور الثاني للبطولة.

وبعد منافسة قوية استمرت ساعتين و24 دقيقة، استطاع زفيريف أن يحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 2-6 و7-5 و4-6 و6-1 و6-2.

وسيلتقي صاحب الـ21 عاما في الدور الثالث مع البوسني دامر جومر، الذي أقصى المولدوفي رادو ألبوت بثلاث مجموعات لاثنين أيضا بواقع 6-3 و6-3 و5-7 1-6 و7-5.

وسيبحث زفيريف خلال المباراة المقبلة عن بطاقة التأهل لثمن النهائي وهو الأمر الذي لم يتمكن من تحقيقه في بطولات الجراند سلام سوى في نسخة العام الماضي من ويمبلدون.