استبعاد 26 مرشحا من اللجان النقابية للعاملين في البريد‎

استمرت عملية الشطب من كشوف المرشحين للانتخابات النقابية في المرحلة الثانية التي تقوم بها جهات مجهولة ودون إبداء أسباب واضحة مستمرة، حيث تم استبعد أكثر من 26 مرشحا من اللجان النقابية للعاملين بالبريد على مستوى أنحاء الجمهورية في استهداف واضح وواسع للقيادات النقابية الفاعلة صاحبة المواقف المشهود لها من قِبل العمال وذلك لتمكين المرشحين المدعومين من الاتحاد الحكومي من الفوز.





ففي اللجنة النقابية للعاملين ببريد الإسكندرية، استُبعد عبد الرحمن محمد محمد عبد المطلب المرشح على مقعد رئاسة اللجنة، وفي جنوب الشرقية استُبعد محمد نجيب عبد الخالق هاشم المرشح لرئاسة اللجنة النقابية وإسماعيل محمد فايد المرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة.





كما استبعد من الجيزة كل من: مجدي كمال إبراهيم إبراهيم، وولاء أحمد عبد الوهاب شمروخ، وأحمد حمدي محمد حسن، ومحمد حمدي محمد حسن، ومحمود عبد الله التهامي، ومحمود محمد صبحي، وعلي طاهر احمد، وخالد شعبان عبد الله ريحان وحسن رمضان أمين، وعبير حسن عباس.





وفي اللجنة النقابية للعاملين ببريد بني سويف استُبعد كل من: عادل كمال هاشم محمد المرشح لرئاسة اللجنة، وأحمد عويس عبد الكريم المرشح لرئاسة اللجنة، ومحمد عبد البديع إسماعيل إبراهيم، وأسامة سعودي عبد العزيز سعد، ومحمد محمود إبراهيم محمد، وباسم حمدي احمد علي، ومحمود جابر جوده سعد المرشحون لعضوية مجلس إدارة اللجنة، وعند استفسار المستبعدين عن سبب استبعادهم في مديرية القوى العاملة ببني سويف أخبرهم مدير المديرية بأنه لدواعي أمنية غير أنه تراجع وقال لعدم وجود أسمائهم في كشوف الجمعية العمومية، فقدموا له كشوف الجمعية العمومية وقد اشتملت على أسمائهم وما يفيد تسديدهم للاشتراكات إلا أنه أصر أن الأسماء غير موجودة على الاسطوانة المدمجة المقدمة للمديرية في أثناء توفيق الأوضاع، وأمام هذا التعنت تقدم المستبعدون بطعن أمام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.





وفي بريد البحيرة، استبعد محمد حمدي محمد رزق، وإمبابي علي إمبابي، وعادل علي محمد علي، ومحمد محمود الغرباوي، وطارق صبحي محمود الزاغ، وفي اللجنة النقابية للعاملين ببريد أسيوط استبعد حسام الدين احمد عباس المرشح لرئاسة اللجنة وعبد الرحمن احمد عبد الرحمن معوض المرشح لعضوية مجلس الإدارة اللجنة. كما استبعد 3 مرشحين من قنا ومرشح واحد من بريد الإسماعيلية ومرشح واحد من الأقصر.





كما شهدت شركة الاتصالات المصرية حملة استبعاد واسعة للمرشحين في اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، حيث استبعد في الجيزة 17 مرشحًا، وفي القاهرة مرشح واحد وفي جنوب سيناء مرشح واحد وفي بني سويف مرشح واحد.



