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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-5-2018 في محافظة البحيرة

الأربعاء 30/مايو/2018 - 09:26 م
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-5-2018 في محافظة البحيرة
صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
شهدت محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، استقرارا في أسعار الذهب وسجل عيار 21 مبلغ 643 جنيهًا للجرام في تعاملات اليوم، عيار 18 مبلغ 551 جنيهًا، عيار 24 مبلغ 734 جنيهًا، الجنية الذهب مبلغ 5144 جنيهًا، سعر الأوقية 23682 جنيهًا.

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 25 إلى 60 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية
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