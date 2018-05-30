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أسعار الطوب اليوم الأربعاء 30-5-2018 في محافظة البحيرة

الأربعاء 30/مايو/2018 - 09:26 م
أسعار الطوب اليوم الأربعاء 30-5-2018 في محافظة البحيرة
صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
شهدت أسعار الطوب، اليوم الأربعاء، بمحافظة البحيرة، استقرارا، حيث وصل سعر الأسمنتي المفرغ 40×20×20 سم، نحو 4746 جنيهًا مقابل ألف طوبة، وسعر الرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترا لـ550 جنيهًا للمتر المكعب.

بينما وصل سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40× 20× 12 سنتيمترا لـ 3729 جنيهًا مقابل ألف طوبة، وسعر الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سنتيمترا لـ 630 جنيهًا مقابل ألف طوبة.

كما وصل سعر الطوب الطفلي 25×12×6.5 سنتيمترا لـ 500 جنيهًا مقابل ألف طوبة، وسعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترا لـ 918 جنيهًا مقابل ألف طوبة، وسعر الرملي الوردي 25×12×6 سنتيمترا 900 جنيهًا مقابل ألف طوبة.

كانت قد شهدت أسعار الطوب، أمس الثلاثاء، بمحافظة البحيرة، استقرارا، حيث وصل سعر الأسمنتي المفرغ 40×20×20 سم، نحو 4746 جنيهًا مقابل ألف طوبة، وسعر الرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترا لـ550 جنيهًا للمتر المكعب.

بينما وصل سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40× 20× 12 سنتيمترا لـ 3729 جنيهًا مقابل ألف طوبة، وسعر الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سنتيمترا لـ 630 جنيهًا مقابل ألف طوبة.

كما وصل سعر الطوب الطفلي 25×12×6.5 سنتيمترا لـ 500 جنيهًا مقابل ألف طوبة، وسعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترا لـ 918 جنيهًا مقابل ألف طوبة، وسعر الرملي الوردي 25×12×6 سنتيمترا 900 جنيهًا مقابل ألف طوبة.
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