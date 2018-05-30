أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 30-5-2018 في محافظة البحيرة

سجلت أسعار الفاكهة بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 4 جنيهات، الجوافة 10 جنيهات، الفراولة 6 جنيهات، المشمش 15 جنيهًا، الخوخ 6 جنيهات، الموز 8 جنيهات.





وسجل سعر التفاح المصري 20 جنيهًا، التفاح الأمريكي 25 جنيهًا، الكنتالوب 5 جنيهات.





كانت قد سجلت أسعار الفاكهة بمحافظة البحيرة، أمس الثلاثاء، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 4 جنيهات، الجوافة 10 جنيهات، الفراولة 6 جنيهات، المشمش 15 جنيهًا، الخوخ 6 جنيهات، الموز 8 جنيهات.



