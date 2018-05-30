وكيل البرلمان يكشف تفاصيل جلسة أداء "السيسي" اليمين الدستوري

قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن جلسة البرلمان يوم السبت المقبل ستكون تاريخية لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيؤدي اليمين الدستورية داخل البرلمان لأول مرة، لافتًا إلى أن أعضاء مجلس النواب في انتظار الرئيس وحضوره لأداء القسم.





وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال سيستقبل الرئيس عند مدخل بوابة البرلمان، وسيتم أداء تحيه السلام الجمهورية في مراسم بروتكولوية، ثم يتوجه الرئيس للصالون الملحق، ثم يدعو رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال رئيس الجمهورية لأداء اليمين الدستوري، وبعد ذلك سيدعوه لإلقاء خطاب تاريخي بمناسبة أدائة القسم.



