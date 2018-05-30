ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وكيل البرلمان يكشف تفاصيل جلسة أداء "السيسي" اليمين الدستوري

الأربعاء 30/مايو/2018 - 09:21 م
وكيل البرلمان يكشف تفاصيل جلسة أداء السيسي اليمين الدستوري
عبد الفتاح السيسي
طباعة
 
قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن جلسة البرلمان يوم السبت المقبل ستكون تاريخية لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيؤدي اليمين الدستورية داخل البرلمان لأول مرة، لافتًا إلى أن أعضاء مجلس النواب في انتظار الرئيس وحضوره لأداء القسم. 

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال سيستقبل الرئيس عند مدخل بوابة البرلمان، وسيتم أداء تحيه السلام الجمهورية في مراسم بروتكولوية، ثم يتوجه الرئيس للصالون الملحق، ثم يدعو رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال رئيس الجمهورية لأداء اليمين الدستوري، وبعد ذلك سيدعوه لإلقاء خطاب تاريخي بمناسبة أدائة القسم. 

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن فوز عبد الفتاح خليل إبراهيم السيسي، برئاسة مصر فى انتخابات الرئاسة 2018  بعد حصوله على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتًا، بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة.
المزيد عن: عبد الفتاح السيسي حلف اليمين الدستوري التوك شو البرلمان أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
4
x
01:00
0
هايتي - أساسي
بيرو - أساسي
2
x
03:00
0
إسكوتلندا - أساسي
النمسا - أساسي
-
x
20:45
-
روسيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/30/2018 9:40:01 PM