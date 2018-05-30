28 لاعبا في قائمة طنطا استعدادا للموسم الجديد





استقر عبد الناصر محمد المدير الفنى لفريق طنطا على قائمة اللاعبين للمشاركة في الموسم الجديد من دوري الممتاز "ب" والتي تضمنت تواجد 28 لاعب.









وتضم القائمة كلاً من إسلام طارق ومحمد العربى وإسلام البعلى و محمد ديدا فى حراسة المرمى و محمود مسعود ومحمد العشرى و سليمان عبد ربه و محمد الشاذلى و رضا العزب، أحمد خالد وإسلام بدر، ومصطفى أمين وحسام غالى ومحمود غالى وعلاء البدرى وأحمد قطاوى وجوزيف بيسة ومحمد جابر ومحمد مرسى ويحيى تراورى وعلاء كمال، وسيف الدين الجزيرى ومحمد جودة ودنينيس تيتيه ومحمد مودى ومحمد جمال "ميدو" و رمضان ربيع.



