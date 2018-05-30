ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

28 لاعبا في قائمة طنطا استعدادا للموسم الجديد

الأربعاء 30/مايو/2018 - 08:01 م
28 لاعبا في قائمة طنطا استعدادا للموسم الجديد
طباعة
الفجر الرياضي
 

استقر عبد الناصر محمد المدير الفنى لفريق طنطا على قائمة اللاعبين للمشاركة في الموسم الجديد من دوري الممتاز "ب" والتي تضمنت تواجد 28 لاعب.


وتضم القائمة كلاً من إسلام طارق ومحمد العربى وإسلام البعلى و محمد ديدا فى حراسة المرمى و محمود مسعود ومحمد العشرى و سليمان عبد ربه و محمد الشاذلى و رضا العزب، أحمد خالد وإسلام بدر، ومصطفى أمين وحسام غالى ومحمود غالى وعلاء البدرى وأحمد قطاوى وجوزيف بيسة ومحمد جابر ومحمد مرسى ويحيى تراورى وعلاء كمال، وسيف الدين الجزيرى ومحمد جودة ودنينيس تيتيه ومحمد مودى ومحمد جمال "ميدو" و رمضان ربيع.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما توقعات لمستوى منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
4
x
01:00
0
هايتي - أساسي
بيرو - أساسي
2
x
03:00
0
إسكوتلندا - أساسي
النمسا - أساسي
-
x
20:45
-
روسيا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/30/2018 8:10:01 PM