ملك الأردن يمنح أسرة مسلسل "أبناء القلعة" وسام التميز (صور)

منح جلالة الملك الأردني عبدالله بن الحسين، وسام الملك عبدالله بن الحسين للتميز لأسرة مسلسل "أبناء القلعة" وهو الوسام الذي تسلمه المخرج والمنتج إياد الخزوز.

وجاء في حيثيات المنح ما يلي، أولا: للجهود المخلصة التي بذلها فريق العمل لتقديم محطات هامة في تاريخ الأردن كتعريب الجيش الأردني والتطور الثقافي والاقتصادي والاجتماعي لعمان.

وثانيا: لإبراز العمل للصورة الحقيقية لنشأة مدينة عمان الحديثة وإبراز البنية الاجتماعية للمجتمع الأردني من مختلف الأصول على أسس الإخاء والتعايش والتسامح.

ويعد هذا هو الوسام الملكي الثاني للمخرج والمنتج الأردني إياد الخزوز بعد حصوله على وسام ميدالية الحسين للعطاء المميز عام 2002.

المسلسل تم عرضه في قناتي أبو ظبي والأردنية وشارك فيه نخبة من النجوم والفنانين الأردنيين والعرب وحقق نسبة مشاهدة عالية.

وهو من إنتاج تليفزيون أبو ظبي وشركة اي سي ميديا - اياد الخزوز وياسر فهمي، وشارك ايضا في إنتاجه التليفزيون الأردني.

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها منح هذا الوسام الرفيع لأسرة عمل درامي.

من ناحيته غرد المخرج والمنتج إياد الخزوز عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا: "تشرفت اليوم بالسلام على صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حيث قام جلالته بمنح مسلسل أبناء القلعة وسام الملك عبد الله للتميز اتقدم بالشكر الجزيل لجلالة الملك على اللفتة السامية تجاه العاملين في مجالي الفنون والثقافة تأكيدا لدورهم في صياغة روح الشعوب ومساهمتهم في البناء والتنمية.".