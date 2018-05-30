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مجلس المقاولون يجتمع لبحث احتياجات قطاع الكرة (صور)

الأربعاء 30/مايو/2018 - 07:58 م
مجلس المقاولون يجتمع لبحث احتياجات قطاع الكرة (صور)
مجلس المقاولون
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كيرلس مدحت
 
عقد مجلس إدارة المقاولون العرب اجتماعًا مهمًا مساء اليوم في حضور حضور جميع اعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم المهندس محسن صلاح.


وناقش المجلس عددًا من الأمور الهامة فى مقدمتها التعرف على احتياجات الفريق وكيفية دعمه بعدد من الصفقات قبل غلق باب القيد الصيفى.


وكان المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة قد دعم قرار علاء نبيل بضرورة ضم مجموعة من الصفقات المميزة للفريق الأول حتى يعود الذئاب للمنافسة مع الكبار على لقبي الدوري وكأس مصر.

مجلس المقاولون يجتمع لبحث احتياجات قطاع الكرة (صور)
مجلس المقاولون يجتمع لبحث احتياجات قطاع الكرة (صور)
مجلس المقاولون يجتمع لبحث احتياجات قطاع الكرة (صور)
مجلس المقاولون يجتمع لبحث احتياجات قطاع الكرة (صور)
المزيد عن: كاس مصر علاء نبيل المقاولون اخبار الرياضة اليوم
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