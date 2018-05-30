"شباب القادة" تنظم حفل سحورها السنوي بحضور عددًا من كبار المسؤولين ورجال الأعمال (صور)

نظمت مؤسسة شباب القادة، سحورها السنوي، وسط حضور عددًا من كبار المسئولين ورجال الأعمال، وأساتذة الجامعات، وذلك في إطار حرص المؤسسة على التواصل مع كافة شركائها والمهتمين برؤيتها لمستقبل أفضل لشباب مصر.

حضر الحفل كل من الأستاذ أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، والأستاذ عمرو الحملاوي نائب رئيس مجموعة حديد المصريين والأستاذة سالى صلاح الدين رئيس قطاع الاتصال والعلاقات العامة بالمجموعة، والأستاذة نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بشركة المصرية للاتصالات، والأستاذ أحمد صلاح رئيس قطاع التدريب بالشركة، والدكتور أحمد الشقنقيري مدير إدارة الشئون القانونية بشركة أعلام المصريين، والأستاذ أحمد وصفي المدير التنفيذي لشركة Awstreams.





وحضر أيضًا كلا من المهندس شريف بركات رئيس القطاع التجاري ونائب رئيس شركة سامسونج مصر، والأستاذة هدير حسن المدير الإقليمي لشركة إينفو فورت، والدكتور خالد وصفي مدير عام شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر والأستاذ احمد محسن المدير التنفيذي لشركة bybike.





كما شرف المؤسسة حضور نخبة من نواب وأساتذة الجامعات الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون المجمتع والبيئة، والدكتور شريف قاسم عميد كلية تجارة بجامعة المُستقبل، والدكتورة أمنية حلمي وكيل كلية اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة، والأستاذ أشرف حافظ مدير عام رعاية الطلاب بأكاديمية السادات.





وشارك الحضور عددًا من طلاب الجامعات المتقدمين لبرنامج المؤسسة وأسرة ميكا بكلية هندسة جامعة عين شمس.





ومن جانبه عبر أحمد فتحي المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، عن بالغ سعادته بحضور شركاء المؤسسة في تأهيل الشباب حفل السحور، متمنياً دوام التعاون المثمر من أجل تقديم الأفضل لشباب المنطقة خلال الفترة المقبلة.