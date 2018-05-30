خلال ساعات.. 'الأعلى للإعلام' يُصدر تقريره الأول حول مخالفات دراما رمضان





تصدر لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تقريرًا بإجمالي مخالفات الأعمال الدرامية التي عُرضت في شهر رمضان حتى الآن، استنادًا إلى مشاهدة أعضاء اللجنة، وتقارير لجنة الرصد بالتعاون مع لجنة الرصد بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ولجنة الرصد بالمجلس القومي للمرأة.









ومن المقرر، أن تعلن اللجنة برئاسة المخرج محمد فاضل تقريرها للرأي العام ووسائل الإعلام خلال ساعات، والذي يختلف عن التقرير الأسبوعي الذي تُعده لجنة الرصد التابعة للمجلس وتترأسها سوزان القليني عضو المجلس.









وكانت طالبت اللجنة في اجتماعها الأخير المجلس الأعلى للإعلام، بتوقيع العقوبات المناسبة للمخالفات الواردة بالبيان استنادًا إلى تصريحات الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، فيما يتعلق بالغرامات التي تُوقع على كل مخالفة.