لوكاكو: لا أزمة مع مورينيو.. ولكن

زعمت تقارير صحفية إنجليزية أن هناك خلافات بين جوزيه مورينيو ومهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو.

وكشف روميلو لوكاكو حقيقة توتر العلاقة بينه وبين المدرب البرتغالي، كما ردّ على شائعات رفض مورينيو خوضه مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

قال لوكاكو في تصريحات نقلتها صحيفة "الميرور": "بالطبع كنت أريد اللعب ولكنني لم أكن بحالة جيدة، كان موقفًا صعبًا وتحدثت مع المدرب وهو من اتخذ القرار".

أضاف: "تحدثنا بعد المباراة وكلانا شعرنا بخيبة أمل للخسارة ولكنني قلت له إنني اتطلع للموسم المقبل ومنافسة السيتي".

وتابع: "الكل ربما سيخلق مشكلة ولكن علاقتي مع المدرب رائعة للغاية، قلت له إنني أتطلع إلى الموسم المقبل من أجل تحدي مانشستر سيتي على لقب البريميرليج".