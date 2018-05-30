محمد السبكي: "أبويا جزار.. وكتر خيره علمنا وربانا"

قالت الإعلامية بسمة وهبة، لـ المُنتج محمد السبكي،: "قالوا عنك إنك هليهلي وعلى باب الله"، ورد "السبكي"، قائلًا: "كلنا على باب الله، ومش حكاية هليهلي".





وتابع "السبكي"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأربعاء،: "لكن إللي جوايا بيطلع على لساني ومش بعرف أنافق أو أجامل، ودايمًا الناس بتاخدها شتيمة ولكنها حقيقة"، لافتًا إلى أنه لم يضع ميزانية لأي فيلم، وأي حد بيقول إنه حط ميزانية كذاب".





وكشف عن علاقة الجزارة بالسينما في حياته، موضحًا أن والده يعمل بالجزارة واللحوم، وأشهر جزار في مصر حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تخرج في كلية الحقوق، وأن كل أشقاؤه خريجي جامعات، معقبًا: "أبويا ربانا وعلمنا وكتر خيره، وده مش عيب".



