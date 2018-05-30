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سفير الإمارات بالقاهرة يمنح الطفلتين فرحة وروحية شقة سكنية

الأربعاء 30/مايو/2018 - 07:51 م
سفير الإمارات بالقاهرة يمنح الطفلتين فرحة وروحية شقة سكنية
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وكالات
 

أصدر المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير الإمارات في القاهرة، المندوب الدائم بجامعة الدول العربية، تعليماته بالتواصل مع حالة الطفلتين فرحة وروحية، اللتين نشرت جريدة مصرية، خبراً عن ظروفهما الصحية والمعيشية بتاريخ الاثنين 28 مايو 2018، وذلك بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمناسبة الاحتفاء بعام زايد.

وقد خصص المهندس جمعة مبارك الجنيبي للطفلتين، شقة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي بحي حدائق أكتوبر في مدينة 6 أكتوبر، وذلك للتخفيف من معاناة الأسرة.

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