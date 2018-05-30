"عبد العال" يدعو البرلمان للانعقاد بجلسة السبت المقبل لأداء الرئيس اليمين الدستورية

قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعوة المجلس للانعقاد فى جلسة خاصة يوم السبت المقبل الموافق 2 من يونيو 2018 الساعة العاشرة والنصف صباحاً، لأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية عن مدة ولايته الثانية، عملاً بحكم المادة (144) من الدستور، والمادة (109) من اللائحة الداخلية للمجلس.







