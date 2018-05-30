"عبد العال" يدعو البرلمان للانعقاد بجلسة السبت المقبل لأداء الرئيس اليمين الدستورية
الأربعاء 30/مايو/2018 - 07:48 م
قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعوة المجلس للانعقاد فى جلسة خاصة يوم السبت المقبل الموافق 2 من يونيو 2018 الساعة العاشرة والنصف صباحاً، لأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية عن مدة ولايته الثانية، عملاً بحكم المادة (144) من الدستور، والمادة (109) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن فوز عبد الفتاح خليل إبراهيم السيسي، برئاسة مصر فى انتخابات الرئاسة 2018 بعد حصوله على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتًا، بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة.