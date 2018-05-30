"سكاي سبورتس" تتوقع تأهل مصر لمواجهة إسبانيا بالمونديال

توقعت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، المنتخبات المتأهلة من دور المجموعات لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم بروسيا 2018.

قالت الشبكة الإيطالية، أن منتخب مصر سيتأهل لدور الـ 16 لمواجهة إسبانيا، فمن الممكن أن تحتل إسبانيا صدارة المجموعة الثانية بينما المنتخب المصري سيكون وصيف المجموعة الأولى.

وكانت توقعات شبكة "سكاي سبورتس" لمباريات دور الـ 16 من كأس العالم كالتالي:

- أوروجواي × البرتغال، فرنسا × كرواتيا.

- البرازيل × المكسيك، إنجلترا × كولومبيا.

- إسبانيا × مصر، الأرجنتين × الدنمارك.

- ألمانيا × سويسرا، بولندا × بلجيكا.