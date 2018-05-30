القضية الفلسطينية تصدرت اهتمامات المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك عبد العزيز





أخذت المملكة العربية السعودية، منذ عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، على عاتقها دعم جميع القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.





ويعد موقف المملكة من قضية فلسطين من الثوابت الرئيسية لسياسة الدولة، منذ عهد المؤسس بدء من مؤتمر لندن عام 1935م، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد القائد محمد بن سلمان.





تبنت المملكة العربية السعودية، سياسة واضحة نحو قضية فلسطين، وذلك من خلال الدعم على كافة الاصعدة، والمملكة في مقدمة الدول الداعمة للعمل الإغاثي والإنساني ولم تتخلى يومياً عن الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين وفي الشتات الفلسطيني.





وفقاً لإحصائيات المنظمات الأممية للعمل الإغاثي والإنساني، قد قدمت المملكة مبلغ (٦) مليارات دولار لدولة ⁧‫فلسطين ‬⁩في المجالات الإغاثية والإنسانية والتنموية خلال الفترة (٢٠٠٠- ٢٠١٨).





منذ أيّام في شهر رمضان المبارك، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ أيّام، توزيع سلال غذائية رمضانية تستهدف الأسر الفلسطينية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في بيروت، حيث بدأ التوزيع في مخيم "مار الياس"، وشمل التوزيع في مخيمات أخرى للاجئين الفلسطينيين في لبنان.





حضر التدشين القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في لبنان الوزير المفوض الدكتور وليد بن عبدالله بخاري، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية.





وتجسد هذه المساعدات الوقفة الإنسانية الأخوية من المملكة ممثلة بالمركز تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وفي إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة لجميع الدول والشعوب المتضررة والمحتاجة.