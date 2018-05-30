تراجع فى أسعار البيض اليوم الأربعاء 30/5/2018

تراجعت أسعار البيض بنحو جنيهين، للكرتونة، اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعارها أمس، ليسجل سعر الكروتونة 31 جنيها في المزرعة، و35 جنيها للمستهلك.





وأوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، في غرفة القاهرة التجارية، أن تراجع الأسعار سببه انخفاض الإقبال علي البيض بنسبة صغيرة، خاصة بعد مرور أول أسبوع من شهر رمضان.





وتوقع ارتفاع أسعار كرتونة البيض في النصف الثاني من شهر رمضان، بسبب اقتراب عيد الفطر المبارك، واستخدامه في صنع "الكحك".





وقال السيد إن سعر كيلو الدواجن استقر، اليوم الأربعاء، عند مستوى نحو 25 جنيهًا بالمزرعة، ونحو 28 جنيهًا في الأسواق.





وأوضح السيد أن الأسعار الحالية للدواجن هي "السعر العادل" لها في ظل ارتفاع تكلفة الأعلاف التي تصل إلى 7400 جنيه للطن.





وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.