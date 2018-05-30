ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تراجع فى أسعار البيض اليوم الأربعاء 30/5/2018

الأربعاء 30/مايو/2018 - 07:48 م
تراجع فى أسعار البيض اليوم الأربعاء 30/5/2018
طباعة
الفجر الاقتصادى
 
تراجعت أسعار البيض بنحو جنيهين، للكرتونة، اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعارها أمس، ليسجل سعر الكروتونة 31 جنيها في المزرعة، و35 جنيها للمستهلك.

وأوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، في غرفة القاهرة التجارية، أن تراجع الأسعار سببه انخفاض الإقبال علي البيض بنسبة صغيرة، خاصة بعد مرور أول أسبوع من شهر رمضان.

وتوقع ارتفاع أسعار كرتونة البيض في النصف الثاني من شهر رمضان، بسبب اقتراب عيد الفطر المبارك، واستخدامه في صنع "الكحك".

وقال السيد إن سعر كيلو الدواجن استقر، اليوم الأربعاء، عند مستوى نحو 25 جنيهًا بالمزرعة، ونحو 28 جنيهًا في الأسواق.

وأوضح السيد أن الأسعار الحالية للدواجن هي "السعر العادل" لها في ظل ارتفاع تكلفة الأعلاف التي تصل إلى 7400 جنيه للطن.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.
المزيد عن: كحك العيد في الاسواق اليوم الاربعاء الاقتصاد المصرى اسعار البيض اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
4
x
01:00
0
هايتي - أساسي
بيرو - أساسي
2
x
03:00
0
إسكوتلندا - أساسي
النمسا - أساسي
-
x
20:45
-
روسيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/30/2018 8:10:01 PM