"أزهري" يوضح هل الأب ملزم شرعًا بتجهيز أبناءه للزواج؟

قال الشيخ الشحات العزازي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الأب حال وجود قدرة مالية لديه لتزويج ابنه فليزوجه ويُأجر عليه، وحال لم يكن لديه القدرة فعلى الابن أن يصبر حين يتوفر لديه قدرة لتزويج نفسه.





وأضاف "العزازي"، خلال حواره ببرنامج "في حب الرسول" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن من تمام الحب أن يعطى الأب لأبنه الإمكانيات التي تليق به.



