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عائشة بن أحمد تنشر صورة قديمة لها: "قولت احفل على نفسي"

الأربعاء 30/مايو/2018 - 07:45 م
عائشة بن أحمد تنشر صورة قديمة لها: قولت احفل على نفسي
عائشة بن أحمد
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شيماء عطية
 
أعادت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد نشر صورة قديمة لها، ساخرة من تريند نشر صور قديمة للنجوم، مع السخرية من التغيير في شكلهم الخارجي.

وسخرت "عائشة" من نفسها حيث كتبت: "قولت ادخل احفل على نفسي.. قبل ما تدخلوا تحفلوا عليا ".

من ناحية أخرى، تشارك عائشة في بطولة مسلسل "نسر الصعيد" مع الفنان محمد رمضان.
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