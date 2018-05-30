عائشة بن أحمد تنشر صورة قديمة لها: "قولت احفل على نفسي"
الأربعاء 30/مايو/2018 - 07:45 م
شيماء عطية
أعادت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد نشر صورة قديمة لها، ساخرة من تريند نشر صور قديمة للنجوم، مع السخرية من التغيير في شكلهم الخارجي.
وسخرت "عائشة" من نفسها حيث كتبت: "قولت ادخل احفل على نفسي.. قبل ما تدخلوا تحفلوا عليا ".
من ناحية أخرى، تشارك عائشة في بطولة مسلسل "نسر الصعيد" مع الفنان محمد رمضان.
وسخرت "عائشة" من نفسها حيث كتبت: "قولت ادخل احفل على نفسي.. قبل ما تدخلوا تحفلوا عليا ".
من ناحية أخرى، تشارك عائشة في بطولة مسلسل "نسر الصعيد" مع الفنان محمد رمضان.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن عائشة بن أحمد سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار عائشة بن أحمد أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama