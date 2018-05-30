استلام 161 ألف طن من القمح بشون وصوامع قنا

قال المهندس ممدوح بكار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، إن صوامع المحافظة تواصل استلام القمح من المزارعين والشركة اليابانية ومزارع القوات المسلحة.





وأوضح "بكار" أنه تم استلام 161 ألف طن من القمح وتم تخزينه في الصوامع بقريتي المراشدة والترامسة.



