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استلام 161 ألف طن من القمح بشون وصوامع قنا

الأربعاء 30/مايو/2018 - 07:46 م
استلام 161 ألف طن من القمح بشون وصوامع قنا
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بسام عبدالحميد
 
قال المهندس ممدوح بكار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، إن صوامع المحافظة تواصل استلام القمح من المزارعين والشركة اليابانية ومزارع القوات المسلحة.

وأوضح "بكار" أنه تم استلام 161 ألف طن من القمح وتم تخزينه في الصوامع بقريتي المراشدة والترامسة.

وأشار إلى أن النسب الاكبر من التوريد من القوات المسلحة والشركة اليابانية، خاصة وأن مزارعي محافظة قنا يعتمدون علي زراعة قصب السكر بشكل أساسي".
المزيد عن: محافظة قنا قنا الفمح الشون والصوامع أخبار مصر
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