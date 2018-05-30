سارة إبراهيم تكتب: نجوم الـ"أوفر دوس"

"أوفر أو Over" كلمة تستخدم للتعبير عن المبالغة في الأشياء، وتتحول إلى "أوفر دوس أو Overdose" للدلالة على تناول جرعة مفرطة تزيد عن حاجة الإنسان الطبيعية، رغم أن الأقل منها لا يضر بل ينفع أحياناً، وهكذا بعض النجوم، الذين يفقدون بريقهم بسبب الإفراط في الظهور للجمهور.

بينما تمتلئ موائد الشهر الفضيل بأشهى أنواع الأكل المصري، تكتظ شاشات الفضائيات بالنجوم الذين يرفعون شعار "ظهور واحد لا يكفي"، فتراهم في الدراما تارة وفي الإعلانات تارة أو أكثر، فضلاً عن مشاركة بعضهم في برامج المقالب، وأشهرها نسخ "رامز جلال" المتكررة كل عام.

لم تكتف يسرا، بمسلسلها الرمضاني "لدينا أقوال أخرى"، وقررت تصدر الحملة الإعلانية لإحدى الشركات، ثم جاء ظهورها في إعلان مستشفى "500 500"، المهدى للراحل أحمد زكي، ومثلها نيللي كريم، بمشاركتها في إعلاني شركة محمول، وجمعية "رسالة"، إلى جانب بطولتها لمسلسل "اختفاء".

دنيا سمير غانم، هي أكثر الوجوه المعروفة في الدراما والإعلانات منذ سنوات، وتشارك حالياً في إعلان شركة محمول، و "فوازير" إحدى الشركات مع ماجد الكدواني، أما ياسمين صبري، فقررت خوض مجال الإعلانات بقوة، بجانب نشاطها في السينما والدراما، وتشارك في أحد إعلانات رمضان.

النجوم محمد رمضان، ظافر العابدين، عمرو يوسف، وأمير كرارة، فضلوا الجمع بين الحسنيين في رمضان؛ فبالرغم من تصدرهم تترات أعمالهم الدرامية، إلا أنهم شاركوا في إعلانات شركات المحمول الشهيرة، وغرد هاني سلامة منفرداً، بتصدره إعلان إحدى شركات الاستثمار العقاري.

نيكول سابا، بجانب مشاركتها في مسلسل "الهيبة العودة"، ظهرت في إعلاني شركة محمول، وجمعية "رسالة"، ومثلها درة، التي شاركت في بطولة مسلسل "نسر الصعيد"، وظهرت في إعلانات "رسالة"، ومؤسسة "مصر الخير" و"أهل مصر"، لتصبح أكثر الفنانات ظهوراً في رمضان.