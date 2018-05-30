أحمد عيد يعتدي بالضرب على رامز جلال: "خوفت من النمر"
الأربعاء 30/مايو/2018 - 07:42 م
مريم الشريف
اعتدى الفنان أحمد عيد، بالضرب على الفنان رامز جلال، عقب خلع رامز قناع كابتن كوبر عن وجهه، وأن النمر والدب كانوا في إطار المقلب.
وعلق عيد خلال برنامج "رامز تحت الصفر" على قناة "mbc مصر" قائلا: "البهدلة جامدة، خوفت اوى لما شوفت النمر".
وعلق عيد خلال برنامج "رامز تحت الصفر" على قناة "mbc مصر" قائلا: "البهدلة جامدة، خوفت اوى لما شوفت النمر".
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