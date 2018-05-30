"العليا للحج" تتفق مع البنك المركزي على توفير الطلبات النقدية من الريال السعودي

عقدت اللجنة العليا للحج والعمرة، اليوم الأربعاء، اجتماعا بمقر البنك المركزي المصري بحضور ممثلي البنك المركزي، وممثلي بنوك "الأهلي المصري ومصر والقاهرة، بحضور أماني محب، مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة، والمهندس هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينيه بغرفة السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة.





وقام وفد غرفة الشركات السياحية برئاسة هشام انين رئيس لجنة السياحة الدينية، بعرض كافة المتطلبات الخاصة بالشركات من العملة الأجنبية "الريـال السعودي" لسداد قيم الفنادق والنقل والخدمات المقدمة بالمشاعر "منى وعرفات"، وذلك في ضوء تعليمات السلطات السعودية بتنظيم عميلة السداد بالكامل من خلال رقم السحاب البنكي ببنك الرياض، والممنوح لكل شركة من خلال المسار الإلكتروني.





وقال هشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن مسئولي البنك المركزي والبنوك الحكومية أبدوا تعاونا كبيرا مع متطلبات القطاع السياحي، وذلك لإنهاء إجراءات التحويل بسهولة ويسر وفي أسرع وقت ممكن حفاظا على الوقت، وأنه تمت الموافقة على الطلبات النقدية المطروحة على طاولة النقاش بتدبير وتحويل الريـال السعودي للشركات السياحية بناء على خطاب رسمي صادر من وزارة السياحة بتحديد طاقة كل شركة، وذلك بدون فرض أي رسوم إضافية على تدبير العلمة والاكتفاء برسوم التحويل العادية، بالإضافة إلى الحصول على وعود بالتسيير على الشركات وحُجَّاجِهم بتخصيص شباك خاص لهم لإنهاء الإجراءات بالفروع.



