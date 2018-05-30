مدافع كرواتيا: سنحقق المفاجأت في مونديال روسيا

قال المدافع الكرواتي فيدران تشورلوكا، اليوم الأربعاء، إن منتخب بلاده عازم على بلوغ أدوار خروج الملغوب في كأس العالم بروسيا، وذلك لأول منذ نسخة 1998، التي صعد فيها لقبل النهائي.

وخرجت كرواتيا من الدور الأول في بطولات 2002 و2006 و2014، بينما أنهى الجيل الذهبي للبلاد نسخة فرنسا 1998 قبل عشرين عاما في المركز الثالث.

ويثق تشورلوكا في أن الجيل الحالي يمكنه تحقيق توقعات الجماهير.

ونقل موقع الاتحاد المحلي على الإنترنت عن تشورلوكا، قوله على هامش معسكر المنتخب الحالي في منتجع روفين الساحلي "لقد سئمنا من وصفنا بالجيل الموهوب، دون وجود أثر لذلك على صعيد النتائج".

وأضاف "خيبنا آمال الجماهير في كل بطولة منذ 1998، خاصة الأخيرة، يجب التركيز على مواطن القوة واستغلال الأجواء الجيدة في غرفة خلع الملابس كنقطة بداية".

وستفتتح كرواتيا مبارياتها في كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة بمواجهة نيجيريا ثم الأرجنتين وأيسلندا.

وودع المنتخب الكرواتي نسخة 2014 من الدور الأول بعد الخسارة أمام البرازيل صاحبة الأرض والمكسيك قبل الفوز الكبير 4-صفر على الكاميرون.

وتشورلوكا (32 عاما)، الذي خاض 97 مباراة دولية، أحد خمسة من لاعبي قلب الدفاع ضمن التشكيلة المبدئية للمدرب زلاتكو داليتش، التي تضم 24 لاعبا، ويدرك أنه سيواجه معركة شرسة لاحتلال أحد المراكز في القائمة النهائية التي سيتم استبعاد أحد هولاء المدافعين منها.

وأضاف "كل منا يملك مقومات ومواصفات مختلفة، بعضنا يملك السرعة والبعض الآخر القوة، لكن المدرب سيتخذ القرار المناسب بغض النظر عن التشكيلة التي ستتجه إلى روسيا".

وتابع "شاركت كثيرا إلى جوار دوماجوي فيدا، لكني أرتاح أكثر إلى جوار ديان لوفرين، الذي أثبت قدراته بعد موسم رائع مع ليفربول وتقديم أداء جيد في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وستواجه كرواتيا، البرازيل، وديا، في الثالث من الشهر المقبل في آنفليد، ثم السنغال بعدها بخمسة أيام على أرضها في أوسيك.

ويرى تشورلوكا أن مواجهة البرازيل الودية تمثل اختبارا جيدا لقوة كرواتيا وقدرتها على تحقيق نتائج جيدة في روسيا.

وقال المدافع الدولي "سنبذل قصارى جهدنا أمام البرازيل لأنه لا يمكن فعل غير ذلك أمام منافس بهذا الحجم".