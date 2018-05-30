البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

بدأت، منذ قليل، العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، من كنيسة السيدة العذراء والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات له، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، سيعاود إلقاء العظة الأسبوعية، اليوم الأربعاء، من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



