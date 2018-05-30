البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية
الأربعاء 30/مايو/2018 - 07:38 م
إيريني صفوت
بدأت، منذ قليل، العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، من كنيسة السيدة العذراء والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات له، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، سيعاود إلقاء العظة الأسبوعية، اليوم الأربعاء، من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وكان قداسة البابا تواضروس، لم يلق العظة منذ عيد القيامة المجيد، نظرا لانشغاله بالأعياد، وجلسات المجمع المقدس، التي ترأسها بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.
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