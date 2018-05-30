كفيتوفا تعبر لثاني أدوار رولان جاروس
الأربعاء 30/مايو/2018 - 06:33 م
وكالات
تأهلت التشيكية بترا كفيتوفا، إلى الدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، بالفوز على الإسبانية لارا أروابارينا، بنتيجة 6-0 و6-4.
وتلتقي كفيتوفا في الدور الثالث، مع الإستونية أنيت كونتافيت، التي صعدت اليوم، بفوزها على الرومانية ألكسندرا دالجيرو، بنتيجة 7-5 و6-2.
وتأهلت اليابانية نعومي أوساكا، بالفوز على الكازاخستانية زارينا دياس، بنتيجة 6-4 و7-5.
وقالت كفيتوفا "سعيدة بإدخار طاقة أكثر، مقارنة بمباراتي في الدور الأول، لعبت اليوم بشكل أفضل".
وودعت الأوكرانية كاترينا كوزلوفا، منافسات البطولة، بعدما خسرت أمام التشيكية كاترينا سينياكوفا.
وتلتقي كفيتوفا في الدور الثالث، مع الإستونية أنيت كونتافيت، التي صعدت اليوم، بفوزها على الرومانية ألكسندرا دالجيرو، بنتيجة 7-5 و6-2.
وتأهلت اليابانية نعومي أوساكا، بالفوز على الكازاخستانية زارينا دياس، بنتيجة 6-4 و7-5.
وقالت كفيتوفا "سعيدة بإدخار طاقة أكثر، مقارنة بمباراتي في الدور الأول، لعبت اليوم بشكل أفضل".
وودعت الأوكرانية كاترينا كوزلوفا، منافسات البطولة، بعدما خسرت أمام التشيكية كاترينا سينياكوفا.