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كفيتوفا تعبر لثاني أدوار رولان جاروس

الأربعاء 30/مايو/2018 - 06:33 م
كفيتوفا تعبر لثاني أدوار رولان جاروس
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وكالات
 
تأهلت التشيكية بترا كفيتوفا، إلى الدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، بالفوز على الإسبانية لارا أروابارينا، بنتيجة 6-0 و6-4.

وتلتقي كفيتوفا في الدور الثالث، مع الإستونية أنيت كونتافيت، التي صعدت اليوم، بفوزها على الرومانية ألكسندرا دالجيرو، بنتيجة 7-5 و6-2.

وتأهلت اليابانية نعومي أوساكا، بالفوز على الكازاخستانية زارينا دياس، بنتيجة 6-4 و7-5.

وقالت كفيتوفا "سعيدة بإدخار طاقة أكثر، مقارنة بمباراتي في الدور الأول، لعبت اليوم بشكل أفضل".

وودعت الأوكرانية كاترينا كوزلوفا، منافسات البطولة، بعدما خسرت أمام التشيكية كاترينا سينياكوفا.
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