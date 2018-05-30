كفيتوفا تعبر لثاني أدوار رولان جاروس

تأهلت التشيكية بترا كفيتوفا، إلى الدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، بالفوز على الإسبانية لارا أروابارينا، بنتيجة 6-0 و6-4.

وتلتقي كفيتوفا في الدور الثالث، مع الإستونية أنيت كونتافيت، التي صعدت اليوم، بفوزها على الرومانية ألكسندرا دالجيرو، بنتيجة 7-5 و6-2.

وتأهلت اليابانية نعومي أوساكا، بالفوز على الكازاخستانية زارينا دياس، بنتيجة 6-4 و7-5.

وقالت كفيتوفا "سعيدة بإدخار طاقة أكثر، مقارنة بمباراتي في الدور الأول، لعبت اليوم بشكل أفضل".

وودعت الأوكرانية كاترينا كوزلوفا، منافسات البطولة، بعدما خسرت أمام التشيكية كاترينا سينياكوفا.