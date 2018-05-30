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عاجل.. نيابة أمن الدولة تقرر حبس جميع المتهمين في رشوة "التموين" 4 أيام

الأربعاء 30/مايو/2018 - 06:32 م
عاجل.. نيابة أمن الدولة تقرر حبس جميع المتهمين في رشوة التموين 4 أيام
صورة أرشيفية
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قررت نيابة أمن الدولة، حبس جميع المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين 4 أيام على ذمة التحقيق، بحسب ما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها منذ قليل. 

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، أمس الثلاثاء، القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب، لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.
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