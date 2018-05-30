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"مشمشية وقراصية وتين".. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

الأربعاء 30/مايو/2018 - 06:17 م
مشمشية وقراصية وتين.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري
مديحة يسري
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الفجر الفني
 

أكدت سهير محمد مديرة أعمال الفنانة الراحلة مديحة يسري في تصريحات صحافية أنها تحدثت مع الفنانة الراحلة مساء الإثنين، وقبل دخولها غرفة العناية المركزة.

وطلبت منها الفنانة رؤيتها في اليوم التالي في المستشفى، كما طلبت منها إحضار "قراصيا ومشمشية وتين" لإضافتها للزبادي الذي تتناوله.

وقالت إنها ذهبت إلى المستشفى في اليوم التالي، وهو أمس الثلاثاء، لتفاجأ بنبأ وفاة الفنانة بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، مضيفة أن الفنانة الراحلة كانت تعاني من وجود مياه على الرئة ومشاكل في الكلى.

وقال سامح الصريطي، إنه كان آخر من زار الفنانة الراحلة في المستشفى بصحبة إلهام شاهين ودلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم، مؤكداً أنها كانت تعاني من شدة الألم في أيامها الأخيرة، وكان آخر ما قالته لهم: "بقالي عامين من مستشفى لآخر لكن الحمد لله، المهم أبقوا زوروني عشان ده اللي بيخفف تعبي، ثم كانت كلمتها الأخيرة لهم قبل مغادرتهم "هتوحشوني".


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