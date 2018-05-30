الإنتاج الثقافي ينعى مديحة يسري.. ويؤكد: ستظل في وجدان المصريين

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، سمراء النيل الفنانة مديحة يسرى، التى رحلت عن عالمنا، أمس، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 97 عاما.

وأكد رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، أن الفنانة الكبيرة مديحة يسرى ستظل فى وجدان المصريين والعرب جميعا، فهى فنانة استطاعت بسمو أدائها ورقيه أن تبث رسالتها الفنية بجدارة إلى قلوبنا وعقولنا جميعا .

كرمت سمراء النيل في عدد من المهرجانات المصرية والعربية، ومنحتها أكاديمية الفنون المصرية الدكتوراة الفخرية في عام 2017، وقدمت على مدى مشوارها أكثر من 90 فيلما بعضها من كلاسيكيات السينما المصرية مثل "أمير الانتقام" و "حياة أو موت" و"إني راحلة" و"لحن الخلود" و"بنات حواء" و"الخطايا" و"لا تسألني من أنا"و"أيوب"، وكان آخر ظهور سينمائي لها في فيلم الإرهابي عام 1994 أمام نجم الكوميديا عادل إمام.