رئيس نادي الأسير: نسعى لبث الفرح في نفوس العائلات الفلسطينية

قال رئيسُ نادي الأسير الفلسطيني، قدّورة فارس، إنَّ الاعتقال لهُ مُترتبات كثيرة على الأسرة، إذا كانَ المُعتقل هو رب الأسرة ومَصدر دخلها الوحيد، وإنّه في الكثير من المنازل هناك أكثر من أخ، وهناك الأب وابنه، حيثُ قبل أيام اعتقلوا من عائلة أبو حميد، طِفلين صغيرين وأفرجا عنهما بعدَ 48 ساعة، في إطار عملية البحث عن الذين ألقوا الحجر على الجندي، الذي قتل قبل عدة أيام في إحدى المخيمات.





وأضاف "فارس"، أنَّ الكثير من أفراد عائلة الأسرى مُستهدفة، إضافةً إلى اعتقال الأسيرـ حيث تمَّ هَدم المنزل، وأنَّ أهالي الأسرى يَتذكرون ويشعرون بمساحة الفراغ الذي تركه الأسير خلال الأيام العادية والأعياد والمناسبات الوطنية والمناسبات الدينية، فضلاً عن المناسبات التي تخص العائلة.





وتابع "فارس": "نحنُ كقائمين على نادي الأسير الفلسطيني نَسعى لبث الفرح في نفوس العائلات.. وعلى تَواصل معَ عائلات الأسرى وفي زيارات وتنظيم فعاليات، التي كان آخرها أمس تَنظيم حفل إفطار جماعي، بمشاركة عائلات الشهداء والأسرى وهذا يتكرر معظم أيام شهر رمضان المبارك.. إذ نحاول أن نضخ بعض معاني التفاؤل والفرح في أوساط هذه العائلات".





وتعيش الأم الفلسطينية معاناة كبيرة بسبب الاحتلال، حيث تزداد معانتهن مع استشهاد أحد الأبناء أو أسره ووضعه في سجون الاحتلال.



