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رئيس حماية المستهلك: الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في آليات عمل الجهاز

الأربعاء 30/مايو/2018 - 06:27 م
رئيس حماية المستهلك: الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في آليات عمل الجهاز
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الفجر
 
عقد مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك اجتماعه الأول بعد تشكيله الجديد برئاسة اللواء الدكتور راضي عبدالمعطي، لمناقشة آلية عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة. 

وقال "عبد المعطي"، بأن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في آليات عمل الجهاز من الناحية العملية والتكنولوجية بالإضافة إلى العمل على إحكام الرقابة على الأسواق ومحاربة السلع المغشوشة ومجهولة المصدر.

وأضاف رئيس الجهاز أن وزارة التموين ستبذل كل ما في وسعها لدعم جهاز حماية المستهلك للقيام بدوره المنوط به قانونا باعتباره أحد أهم آليات الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين وضمان حصولهم على حقوقهم المكفولة قانونيا.

وأكد إدراك المجلس لأهمية المسئولية الملقاة على عاتقه، والتي ستؤهله إلى بذل مزيد من الجهد لحل شكاوي المستهلكين والدفاع عن مصالحهم.
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