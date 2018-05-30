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صدقي: لا أقبل العمل مساعدا في الأهلي

الأربعاء 30/مايو/2018 - 06:15 م
صدقي: لا أقبل العمل مساعدا في الأهلي
حمادة صدقي
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الفجر الرياضي
 
أكد حمادة صدقي، المدير الفني لمنتخب الشباب، أنه لم يتم ترشيحه لتولى أي منصب بالجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي، لافتًا إلى أنه لا يعلم السبب في ترديد اسمه.


وأضاف صدقي في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "لم يعرض عليه في أي تولي أي منصب في الأهلي حاليا أو في السابق.. لا أوافق على منصب المدرب العام، ولن أوافق إلا على منصب المدير الفني".


وأكمل: "في التوقيت الحالي أرفض تولي منصب المدرب العام، في الوقت السابق كان من الممكن لكن الآن صعب".


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