مهاجم الأهلي: أسابق الزمن من أجل العودة لقائمة الفراعنة في المونديال





أكد النجم الدولي عمرو جمال، المحترف ضمن صفوف هلسنكي الفنلندي أن إصراره على اللعب في الدورى الفنلندى يأتي في ظل رغبته الشديدة في تمثيل الفراعنة بالمونديال

وحصل عمرو جمال على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس دوري جنوب أفريقيا.

وقال غزال الأهلى في مداخلة هاتفية مع برنامج كورة كل يوم على قناة مصر الأولى مع الإعلامى كريم حسن شحاته : " رغبتى في تمثيل الفراعنة في مونديال روسيا دفعتنى للتوجه لفنلندا بحثاً عن المشاركة بإستمرار وإستعادة فورمتى الفنية والبدنية".

ويضيف عمرو جمال : " أسابق الزمن من أجل العودة لقائمة الفراعنة في المونديال لتحقيق حلم عمرى منذ الصغر" .

وانتقل عمرو جمال إلى هلسنكي لمدة 4 شهور، وذلك عقب فسخ عقد إعارته لصفوف بيدفيست الجنوب أفريقى بالتراضى.