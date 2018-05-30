أهم أخبار مصر اليوم الأربعاء 30/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الأربعاء الموافق 30-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تخصيص مبنى شركة ايروسبورت الادارى لصالح وزارة الطيران المدنى كمقر المكتب الإقليمى للمنظمة الدولية للطيران المدنى "الايكاو" بالقاهرة، مع تعويض شركة ايروسبورت بقيمة إنشاء المبنى.