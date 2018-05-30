أهم أخبار مصر اليوم الأربعاء 30/5/2018
الأربعاء 30/مايو/2018 - 06:23 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الأربعاء الموافق 30-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تخصيص مبنى شركة ايروسبورت الادارى لصالح وزارة الطيران المدنى كمقر المكتب الإقليمى للمنظمة الدولية للطيران المدنى "الايكاو" بالقاهرة، مع تعويض شركة ايروسبورت بقيمة إنشاء المبنى.
الحكومة توافق على تخصيص مبنى "ايروسبورت" لصالح الطيران المدني
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"42.5 مليون جنيه".. أعلى إيرادات لشركة الحلول المتكاملة منذ 2005
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