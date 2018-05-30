مركز الملك سلمان يوزع آلاف المساعدات الغذائية بأرض الصومال

واصل المكتب الإقليمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في أفريقيا مساعدة المحتاجين في أرض الصومال، وذلك بعد أن وصلت مؤخراً المساعدات التي تستهدف إطعام الصائمين في هذه المنطقة، مرورا إلى المناطق التي ضربها الإعصار المداري "سجار"، الذي ضرب مناطق ساحلية بالقرن الأفريقي خلال هذا الشهر.





وتتكون هذه المساعدات من نحو 18 ألف سلة غذائية ستوزع في ثماني محافظات في أرض الصومال، وهي مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ويوزّعها المكتب التنموي لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال.





وقال مدير مكاتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في أفريقيا المستشار سعد المهنا السويد إن "هذه المساعدات جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمساعدة الفقراء خلال الشهر الفضيل".





من جهته شكر وزير الأوقاف والشؤون الدينة في حكومة أرض الصومال الشيخ خليل عبد الله السعودية على هذه المساعدات.





وأضاف قائلا في مناسبة تدشين الحملة الغذائية، أن "المساعدات السعودية الإنسانية جاءت في وقت يخرج فيه سكان المناطق المستهدفة من حالة جفاف عارمة عاشوها ولثلاث سنوات متتالية".





وقد تحركت القوافل الإنسانية إلى المناطق التي ضربها الإعصار المداري "سجار" أواسط شهر مايو الحالي، حيث تم توزيع مئات السلال الغذائية على نحو 1000 أسرة في ثلاث قرى نائية شرّدها الإعصار.





وكانت علامات الإجهاد والبؤس بادية على وجوه بعض الناس، وهي تتسلم السلة الغذائية التي ستكفي عائلاتهم لشهرين.



