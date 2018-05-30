ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أهم أخبار قطر اليوم الأربعاء 30/5/2018

الأربعاء 30/مايو/2018 - 06:18 م
أهم أخبار قطر اليوم الأربعاء 30/5/2018
أرشيفية
طباعة
الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار القطرية اليوم الأربعاء الموافق 30-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، حيث وجهت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية اتهامات للسويسرى جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وطالبته بإعادة فتح التحقيقات فى ملف قطر 2022 بعد الكشف عن أدلة فساد جديدة.

الكشف عن أدلة فساد جديدة في ملف استضافة قطر مونديال 2022

صحف الخليج تكشف تفاصيل جديدة حول عدم شرعية فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022

بابا الفاتيكان يستفسر من "فيفا" عن معاملة قطر مع عمال منشآت مونديال 2022
المزيد عن: منشآت المونديال قطر اليوم فضائح قطر صحف الخليج بابا الفاتيكان اليوم الاربعاء استضافة قطر مونديال 2022 استضافة قطر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
4
x
01:00
0
هايتي - أساسي
بيرو - أساسي
2
x
03:00
0
إسكوتلندا - أساسي
النمسا - أساسي
-
x
20:45
-
روسيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/30/2018 6:40:00 PM