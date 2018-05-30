أهم أخبار قطر اليوم الأربعاء 30/5/2018
الأربعاء 30/مايو/2018 - 06:18 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار القطرية اليوم الأربعاء الموافق 30-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، حيث وجهت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية اتهامات للسويسرى جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وطالبته بإعادة فتح التحقيقات فى ملف قطر 2022 بعد الكشف عن أدلة فساد جديدة.
الكشف عن أدلة فساد جديدة في ملف استضافة قطر مونديال 2022
صحف الخليج تكشف تفاصيل جديدة حول عدم شرعية فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022
بابا الفاتيكان يستفسر من "فيفا" عن معاملة قطر مع عمال منشآت مونديال 2022
الكشف عن أدلة فساد جديدة في ملف استضافة قطر مونديال 2022
صحف الخليج تكشف تفاصيل جديدة حول عدم شرعية فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022
بابا الفاتيكان يستفسر من "فيفا" عن معاملة قطر مع عمال منشآت مونديال 2022
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