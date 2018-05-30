أهم أخبار قطر اليوم الأربعاء 30/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار القطرية اليوم الأربعاء الموافق 30-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، حيث وجهت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية اتهامات للسويسرى جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وطالبته بإعادة فتح التحقيقات فى ملف قطر 2022 بعد الكشف عن أدلة فساد جديدة.