16 مليار دولار ارتفاع بواردات مصر خلال الربع الثاني

ارتفعت واردات مصر لتسجل 16.05 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري 2017-2018.





وذكر البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن إجمالي واردات مصر ارتفعت بنحو 1.3 مليار دولار، لتبلغ 16.05 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقارنة بـ14.74 مليار دولار بالفترة المماثلة من عام 2016-2017، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".





وأشار المصرف المركزي، إلى أن السبب في ارتفاع واردات البلاد يرجع إلى زيادة قيمة واردات الوقود والزيوت المعدنية لتبلغ 3.35 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 2.69 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق له.





وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول، قد ذكرت أمس، أن تكلفة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد المحروقات خلال عام واحد طبقاً لأسعار خام برنت عند 75 دولاراً للبرميل تصل إلى 103.8 مليار جنيه سنوياً.





وقال المركزي اليوم، أن واردات المنتجات البترولية لمصر بلغت 2.6 مليار دولار.





وأوضح، أن الواردات من المواد الخام تراجعت خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، لتسجل 1.5 مليار دولار، تتضمن واردات قمح بنحو 419.8 مليون دولار، وخامات حديد بقيمة 155.7 مليون دولار، وذرة بقيمة 376.1 مليون دولار، وسكر قصب خام بقيمة 7.7 مليون دولار.





وألمح، إلى أن واردات السلع الوسيطة بلغت 5.02 مليار دولار، وزادت واردات السلع الاستثمارية لتبلغ 2.4 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2017/2018، مقارنة بـ2.3 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2016/2017.





وتابع المركزي، أن واردات مصر من السلع الاستهلاكية بلغت 3.2 مليار دولار، والسلع الغير معمرة بلغت نحو 2.5 مليار دولار.