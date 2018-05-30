أهم أخبار الإمارات اليوم الأربعاء 30/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار الإماراتية اليوم الأربعاء الموافق 30-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار الإمارات اليوم، حيث أعلن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، عن نجاح مهمة القمر الصناعي "الياه 3"، بمشاركة وإدارة إماراتية.