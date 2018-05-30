أهم أخبار الإمارات اليوم الأربعاء 30/5/2018
الأربعاء 30/مايو/2018 - 06:15 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار الإماراتية اليوم الأربعاء الموافق 30-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار الإمارات اليوم، حيث أعلن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، عن نجاح مهمة القمر الصناعي "الياه 3"، بمشاركة وإدارة إماراتية.
محمد بن زايد يعلن نجاح مهمة القمر "الياه 3"
قرقاش يعلق على إعفاء كندا مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول
الوزراء الإماراتي يعتمد تشكيل مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان
محمد بن زايد يعلن نجاح مهمة القمر "الياه 3"
قرقاش يعلق على إعفاء كندا مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول
الوزراء الإماراتي يعتمد تشكيل مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان
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