'القومي للشهداء' يُصدر تقريره الشهري لاستعراض خطة الرعاية والخدمات

أصدر المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين التابع لمجلس الوزراء، تقريرًا مُفصلًا عن عمل المجلس خلال شهري (إبريل – مايو)، يوضح ما تم تنفيذه من خطة الرعاية المستقبلية التي أعلن عنها اللواء أح/ محمد عبدالمنعم الأمين العام.













حيث استقبل المجلس عدد (420) أسرة شهيد ومصاب على مدار الفترة الماضية، كما تلقى (27) طلب ضم شهيد و(23) طلب ضم مصاب (أحداث إرهابية) وتمت الموافقة على صرف الدعم المادي لعدد (2) من المصابين وصرف معاش لعدد مماثل.









وأوضح المجلس في تقريره أنه تم حفظ ملفات عدد( 2) من المتوفيين أثبتت التحقيقات عدم أحقيتهم للإنضمام للمجلس نتيجة وفاتهم في مشاجرات ليست لها علاقة بأحداث إرهابية.









وعلى صعيد الخدمات المُقدمة لأسر الشهداء والمصابين، تم تسليم عدد (313) كارنية لأسر الشهداء وعدد (209) كارنية للمصابين، ويجري العمل الآن على توقيع بروتوكول مع قطاع الاحوال المدنية بوزارة الداخلية لإستخراج عدد 2180 كارنيه.









وقام المجلس بعدد من الزيارات الميدانية لأسر شهداء ومصابين مقيدين بقواعد بيانات المجلس في منازلهم للإطمئنان عليهم وتقديم الدعم المعنوي لهم.









وأعلن المجلس عن تبنيه عدد من أطفال الشهداء الموهوبين في مجالات عدة وتقديم دعم كامل لهم.









وتمت زيارة محافظتي المنيا والغربية لإفتتاح مكاتب إقليمية وتم خلال الزيارتين عقد لقاءات مفتوحة مع أسر الشهداء والمصابين والإستماع إلى مشكلاتهم وأرائهم.









ورصد التقرير عدد من الخدمات التي قدمها المجلس في مجالي الصحة والتوظيف كالتالي:





تعيين عدد 15 من أسر الشهداء في وظائف مختلفة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة و إرسال عدد 14 طلب وظيفة لأسر الشهداء إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.





بالإضافة إلى اصدار عدد (1600) خطاب كشف وعدد (1520) خطاب لصرف الأدوية لأسر الشهداء والمصابين.





وتم استقبال عدد 337 مكالمه تليفونية عن طريق ادارة الأتصالات من أسر الشهداء والمصابين وتم تقديم كافة اوجه العون وتذليل كافة الصعوبات والمشاكل، إضافة لإجراء صيانة لعدد من الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية وتسليمها لأصحابها مرة أخرى.





وعلى صعيد الموافقات والضم تم ضم الشهيدة الصحفية ميادة أشرف والشهيد الصحفي تامر عبد الرؤوف للمجلس بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء، إضافة لضم شهداء ومصابي حادث كنيسة حلوان الإرهابي وضم شهيدين أخرين.





تم التعاقد على شراء سيارة إسعاف مجهزة للعمل داخل المجلس لنقل الحالات المرضية الصعبة عن طريق الهيئة العربية للتصنيع وسيتم إستلامها خلال أسبوع.





كما تم طرح ممارسة بين 4 شركات للعمل على تطوير مقر السيدة زينب وإنشاء عدد (2 ) عيادة طبية وقاعة للعلاج الطبيعي والتأهيل وقاعة للحوار.





تم مخاطبة محافظتي الجيزة والمنوفية لإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والمدارس بمسقط رأسهم.





وأوضح المجلس أنه مستمر في تنفيذ خطة الرعاية المستقبلية للوصول بالخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين إلى مستوى عالي ومتميز ، وأنه سيتم نشر تقرير مفصل شهري يستعرض مايتم تقديمه وتنفيذه من خطة الرعاية.