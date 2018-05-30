المقاصة يدرس فسخ عقد "دبش"

يدرس مسؤولو نادي مصر المقاصة برئاسة محمد عبدالسلام، فسخ التعاقد مع محمد دبش مدافع الفريق والمنضم حديثًا خلال الانتقالات الصيفية.





يأتي ذلك بناءً على رغبة طلعت يوسف المدير الفني للفريق الفيومي، لعدم اختياره التوقيع مع دبش وأن الإدارة هي من قامت بالتعاقد معه خلال الأسابيع الماضية.





وكان المقاصة، تعاقد مع دبش من صفوف بتروجت، خلال الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد



