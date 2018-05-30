أمين الفتوى يوضح لماذا لايستحب تعزية أهل المتوفي بعد ثلاثة أيام

علق الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على غضب ابن من حزن والدته الدائم على وفاة والده، قائلا إن الحزن شعور إنساني طبيعي، وليس مذمومًا، لكن المذموم التعبير عنه بشكل لايرضي الله مثل اللطم وغيره، والمذموم أيضًا الاستسلام للحزن حتى تفسد عليه دنياه.





وأضاف "ممدوح"، خلال حواره على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء، أنه لا يُشرع للإنسان أن يُعزي أحدًا بعد ثلاث إلا إذا لم يكن يعلم؛ وذلك لكونه لايطلب في الإسلام استمرار الحزن وتجديد التذكير به.



