إصابة 5 أشخاص جراء عطل فني بطائرة في الكونغو





أصيب شخصان تابعان لفريق عمل برنامج الغذاء العالمي، بالإضافة إلى ثلاثة ركاب آخرين كانوا على متن طائرة صغيرة تحمل مساعدات إنسانية، عندما تعرضت لحادث خلال إقلاعها من المهبط في منطقة (كاساي) بالكونغو.





وذكرت الأمم المتحدة - في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، ونقلته شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية - أنه سيتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وقوع الحادث، مشيرة إلى أنه تم الدفع بمروحيات لنقل المصابين الخمسة إلى العاصمة كينشاسا لتلقي العلاج اللازم بأحد المستشفيات المحلية.



